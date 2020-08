Vasto, divelta la balaustra: interdetto l’accesso al pontile

VASTO, 9 agosto – L’ingresso al pontile di Vasto Marina è stato interdetto. La decisione è stata assunta a a causa dell’azione dei vandali, che hanno scardinato e gettato in mare una parte del parapetto. L’area è stata messa in sicurezza dalla squadra della reperibilità e la ringhiera recuperata dai volontari della Protezione Civile.

“Un gesto spregevole – ha dichiarato il sindaco, Francesco Menna – quello compiuto da ignoti che rappresenta un doppio danno per la comunità e per la città: il primo economico ed il secondo invece per i disagi causati dalla chiusura dell’ingresso al pontile. Luogo molto frequentato soprattutto in questi giorni dai vacanzieri che vogliono immortalare la bellezza della nostra costa”.

“Domani mattina – ha concluso Giuseppe Forte, assessore con delega ai lavori pubblici – verrà fatta dai tecnici una verifica e si procederà al ripristino della balaustra. Mi auguro siano al più presto individuati i responsabili di questa azione vergognosa”.