Teramo, cambia il sistema di calcolo per le tariffe dei nidi

TERAMO, 22 aprile – Il Comune di Teramo ridefinisce il sistema di calcolo delle tariffe per gli asili nido e lo fa rivoluzionando completamente il sistema, comn tariffe diversificate per ogni singolo Isee.

Ad illustrare la novità, che si inserisce in un più generale percorso di rimodulazione del mondo dei servizi per al prima infanzia portato avanti dall’amministrazione D’Alberto in collaborazione con il gruppo nazionale nidi e infanzia e Teramo Children, sono stati questa mattina il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Core, alla presenza anche del consigliere delegato Maria Rita Santone e dei rappresentanti delle due associazioni.

Nello specifico, dal prossimo anno scolastico, il servizio sarà totalmente gratuito per le famiglie con un reddito Isee fino a 8mila euro, mentre per i nuclei con reddito Isee da 8.001 a 50 mila euro, per la determinazione della relativa tariffa, sarà applicata una formula matematica per la quale ad ogni singolo Isee corrisponderà una tariffa diversa: di conseguenza una famiglia che, ad esempio, ha un Isee di 21.000 euro, pagherà il servizio in maniera diversa da chi ha un’Isee di 21.001 euro o 20.999 euro. Inoltre per i nuclei con Isee dagli 8mila ai 12mila euro resterà la possibilità, laddove ce ne siano i requisiti, di fare richiesta di esenzione.

“Applicheremo una tariffazione puntale, che elimina il modello a scaglioni – ha sottolineato l’assessore Andrea Core – non si verificherà più a Teramo che una famiglia che ha 23mila di Isee paghi come una che ha un reddito Isee di 28mila. Siamo addirittura arrivati a calcolare al centesimo la differenza da applicare, in una curva continua che garantisce quella progressività sancita dalla nostra Costituzione”.

Dai 50mila euro in su di Isee, invece, si continuerà l’attuale tariffa massima, che fino ad oggi scattava dai 40mila euro.