Covid, Sant’Egidio alla Vibrata esce in anticipo dalla zona rossa: resta solo Celano

TERAMO, 19 maggio – Sono 12 i casi di positivi al Covid 19 nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata, questo consente la cessazione delle misure restrittive da “zona rossa” così come disposta dalla Regione.

Con ordinanza dunque il presidente della Regione Marco Marsilio ha disposto il ritorno con effetto immediato in zona gialla così come per il resto del territorio regionale.