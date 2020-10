ABR24 NEWS ospiterà spettacoli teatrali e iniziative degli enti culturali abruzzesi

PESCARA, 30 ottobre – ABR24 NEWS, portale di informazione abruzzese, come stanno già facendo molte realtà editoriali nazionali, mette a disposizione dei teatri, delle associazioni e di tutti gli enti culturali che operano in Abruzzo la sua piattaforma per promuovere ed ospitare spettacoli, esibizioni e rappresentazioni realizzate nel periodo interessato dalle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre.

Sulla homepage e nelle pagine dedicate alle news su abr24.it verrà inserito un apposito box relativo all’iniziativa, così da garantire una vetrina virtuale a tutte le realtà del mondo culturale e dello spettacolo. Se per la pubblicazione di news finalizzata ad annunciare o promuovere eventi è sufficiente, come sempre, inviare un comunicato stampa o informazioni sull’appuntamento, per la diffusione in streaming della rappresentazione basterà inviare il link o il codice embed del flusso video.

La redazione si occuperà della pubblicazione di una news contenente lo streaming video e informazioni sull’evento. La stessa notizia verrà diffusa sfruttando tutti i canali regolarmente utilizzati dal portale per il servizio di “Ultim’ora” – WhatsApp, Telegram, Social Network ed e-mail – così da garantire la più ampia visibilità possibile. In base alla quantità degli eventi in programma, verranno pubblicate anche news periodiche relative al calendario delle iniziative.

“Nel momento più difficile che l’Italia e la sua economia abbiano vissuto negli ultimi decenni – afferma ABR24 MEDIA, editore di abr24.it – ci è sembrato giusto dare il nostro contributo. L’obiettivo è quello di sostenere e valorizzare gli sforzi di tutte le realtà culturali che, non potendo accogliere il pubblico, decidono comunque di non fermarsi. L’auspicio è che l’iniziativa, nella sua semplicità, possa contribuire a sostenere il mondo della cultura abruzzese, nonché rappresentare un’opportunità per i lettori e per il pubblico di continuare a seguire spettacoli ed eventi”.

Chiunque sia interessato può contattare ABR24 NEWS via e-mail (redazione@abr24.it), sui social o su WhatsApp al 320.6303464.