Alanno, incendio nel sottotetto di un edificio: vigili del fuoco in azione

ALANNO, 30 aprile – In fiamme il sottotetto di un’abitazione, in via 20 settembre, ad Alanno.

L’incendio si è verificato intorno alle 5.30. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno è intervenuta, riuscendo a domare le fiamme, che si sono sviluppate in un sottotetto adibito a locale di sgombro. Una svolta spento l’incendio, è iniziata la messa in sicurezza dei locali, che si è protratta per oltre due ore, con la rimozione dei materiali bruciati. Non ci sono persone ferite. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Penne.