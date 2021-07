Alba Adriatica, 26enne ai domiciliari maltratta compagna e madre della ragazza

ALBA ADRIATICA, 10 luglio – Un uomo di 26 anni, che si trovava agli arresti domiciliari, è finito in carcere dopo avere maltrattato la compagna e la madre della ragazza.

Il giovane, di nazionalità albanese, si trovava ai domiciliari nella sua abitazione di Alba Adriatica, con applicazione del braccialetto elettronico, poiché ritenuto responsabile di alcuni reati commessi in provincia di Teramo nel 2019. Tuttavia, all’interno delle mura domestiche, ha messo in atto comportamenti violenti nei confronti della compagna e della madre di lei. In particolare, nel corso dell’ennesimo animato litigio, ha scagliato contro le due donne oggetti di ogni tipo, compreso il telefono cellulare, ferendo entrambe.

Le vittime, comprendendo di essere in pericolo, hanno immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno riportato la calma, invitando le due donne a trovare un’altra sistemazione. La vicenda è stata tempestivamente segnalata all’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, mentre è scattata una denuncia per maltrattamenti alla Procura della Repubblica di Teramo, che ha revocato il beneficio, disponendo la carcerazione del 26 anni. Il giovane ora si trova nel carcere di Rebibbia.