Alba Adriatica, a passeggio con mezzo chilo di cocaina: 21enne ai domiciliari

ALBA ADRIATICA, 26 aprile – I carabinieri de nucleo investigativo di Teramo l’hanno fermata dopo un lungo pedinamento, trovandola in possesso di circa 500 grammi di cocaina, nascosta in un pacchetto regalo che portava nella borsa. E così per una 21enne incensurata, originaria di Santo Domingo ma residente in provincia di Ascoli Piceno, sono scattati gli arresti domiciliari.

Il controllo, effettuato nel pomeriggio di venerdì, era scattato dopo che i militari avevano notato la ragazza aggirarsi nei pressi della stazione di Alba Adriatica in compagnia di alcuni connazionali già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici di spaccio di stupefacenti. Dopo un servizio di osservazione e pedinamento, nella convinzione che la 21enne potesse avere con sé dello stupefacente, i militari l’hanno fermata mentre stava per salire sul treno diretto a San Benedetto del Tronto.

Di fronte ai militari la ragazza, che non aveva alcuna motivazione per trovarsi fuori regione (non essendo ancora in vigore la zona gialla), ha provato a giustificarsi dicendo che doveva portare un regalo di compleanno a una parente, mostrando però un imbarazzo un nervosismo crescenti. Da qui la perquisizione personale, che ha portato i carabinieri a rinvenire nella borsa della ragazza, nascosti in un pacchetto regalo, circa mezzo kilogrammo di cocaina purissima confezionata sottovuoto, per un valore stimato all’ingrosso di oltre 25.000 euro.

La ragazza è quindi stata tratta in arresto e, dopo la convalida, sottoposta ai domiciliari.