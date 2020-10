Alba Adriatica, detenuto esce dal carcere per andare a lavorare in una ditta “fantasma”: scattano le denunce

ALBA ADRIATICA, 23 ottobre – Aveva presentato la documentazione di una ditta fantasma allo scopo di consentire ad un detenuto di uscire dal carcere per andare al lavoro. I carabinieri di Alba Adriatica però hanno scoperto tutto e hanno denunciato P.D, 57enne del posto, alla Procura di Teramo, per false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria. Il detenuto è stato invece denunciato per evasione.

Nella falsa documentazione, presentata in Corte di Appello, P. D. aveva attestato di essere titolare di una ditta. In questo modo ha consentito al detenuto di ottenere gli arresti domiciliari e di beneficare del permesso giornaliero per recarsi a lavoro. I carabinieri sono però andati a controllare, sul posto di lavoro, la effettiva presenza del detenuto beneficiario del permesso, riscontrando che all’indirizzo fornito ai magistrati non esisteva alcuna ditta. I militari si sono quindi recati presso l’abitazione di D.G.M., 50 anni, per verificare la presenza in casa, apprendendo dai familiari l’uomo si era regolarmente recato al lavoro.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti ed hanno consentito di appurare che la ditta era cessata già nel 2002 e che l’artigiano beneficava del reddito di cittadinanza. Tutti elementi che hanno permesso di accertare come la documentazione prodotta alla Corte di Appello fosse palesemente falsa.