Alba Adriatica, divieto di avvicinamento ad una donna per uno stalker di 38 anni

ALBA ADRIATICA, 1 settembre – Scatta il divieto di avvicinamento ad una donna, in virtù del cosiddetto codice rosso, per un 38enne del posto che, invaghitosi di una malcapitata, aveva iniziato a seguirla e a molestarla, rendendole la vita impossibile.

Il provvedimento del tribunale di Teramo è stato notificato dai carabinieri al 38enne, che con le sue condotte era arrivato ad ingenerare nella vittima un perdurante stato d’ansia e paura per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e di lavoro. La donna, molto spesso, si era anche vista costretta a chiedere aiuto ad altre persone proprio perché si sentiva in pericolo.

L’uomo, infatti, si presentava spesso sul luogo di lavoro, importunando la donna, attendendo che terminasse il turno di lavoro e costringendola a parcheggiare l’autovettura lontano, per non dare alcun riferimento allo stalker, e a farsi accompagnare a casa da un collega di lavoro per evitare di incontrarlo. La vittima, per porre fine a questo incubo, si è dunque rivolta ai carabinieri di Alba Adriatica, che hanno immediatamente preso in carico la denuncia e dopo alcune indagini hanno rimesso gli atti alla Procura, che ha inviato la richiesta al Gip. Al 38enne è stato notificato il divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi da essa frequentati ed il divieto di ogni forma di comunicazione con lei.