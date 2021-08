Alba Adriatica, donna di 31 anni semina il panico in strada: arrestata

ALBA ADRIATICA, 5 agosto – Una donna brasiliana, di 31 anni, ha seminato il panico lungo le strade di Alba Adriatica e alla fine è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La 31enne, domiciliata a Martinsicuro, ha iniziato a bloccare le autovetture nel mezzo della carreggiata, in via Roma ad Alba Adriatica, a ridosso del torrente Vibrata. La donna, con il suo comportamento stava mettendo a repentaglio la propria incolumità. Gli automobilisti, impauriti dall’atteggiamento sconnesso e violento della donna, in alcuni casi si fermavano. In altri casi invece non si fermavano e per tutta risposta ricevevano urla, improperi e sputi da parte della donna.

Alla scena hanno assistito alcuni residenti, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno tentato di riportare la donna alla ragione, ma sono stati prima minacciati e successivamente aggrediti con calci e pugni. Di conseguenza, anche nell’interesse dell’incolumità della donna, i carabinieri hanno bloccato la donna, rimanendo tuttavia lievemente feriti nel parapiglia venutosi a creare. La donna è stata così fatta salire in auto e condotta in caserma dove è stata dichiarata in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.