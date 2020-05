Alba Adriatica: in strada per farsi un video con la pistola, arrivano i Carabinieri

PESCARA, 8 maggio – Tira fuori una pistola per farsi riprendere in un filmato da postare sui social. Alcuni passanti chiamano i Carabinieri e scattano le manette.

E’ accaduto ad Alba Adriatica dove tre nigeriani si sono fermati in strada per filmare un video da postare sui social. Vedendo il giovane con la pistola in mano i passanti hanno pensato che volesse mettere in atto un’azione violenta e hanno avvertito le forze dell’ordine.

Quando sono arrivati i Carabinieri hanno bloccato i tre e, innanzitutto, hanno verificato che la pistola era giocattolo.

Poi hanno accertato che su uno di loro, O. R. 22enne, pendeva un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia – ufficio esecuzione penali – poiché riconosciuto colpevole, in concorso, di detenzione e spaccio di stupefacenti doveva scontare una pena residua di mesi otto (avendone già scontati in custodia cautelare sette mesi), commesso a Mestre, il 18 agosto 2017.

Tutti e tre sono stati sanzionati per violazione del lockdown per il coronavirus di € 280 ciascuno.