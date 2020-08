Alba Adriatica, installa un gps sotto l’auto dell’ex moglie: denunciato

ALBA ADRIATICA, 27 agosto – Non si era rassegnato alla fine del matrimonio e così, per controllare l’ex moglie, era arrivato ad installare un dispositivo gps munito di scheda sim sotto l’autovettura della donna. Ma è stato scoperto e così per l’uomo, un 50enne teramano, è scattata la denuncia.

L’uomo adesso dovrà rispondere davanti al tribunale di Teramo dell’accusa di interferenze illecite nella vita privata dell’ex moglie. Ad insospettire la donna era stato il fatto che nonostante vivesse lontano dall’ex marito quest’ultimo fosse sempre a conoscenza dei suoi spostamenti, anche fuori provincia.

Così aveva così deciso di rivolgersi a un’agenzia investigativa, scoprendo che sotto la sua vettura era stato installato un gps assicurato con un magnete. A quel punto aveva sporto denuncia-querela presso i carabinieri, consegnando ai militari il gps. Le successive indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di appurare che il gps era munito di scheda sim, il cui contratto era stato stipulato dall’ex marito con un gestore telefonico.