Alba Adriatica: perseguitava una barista e minacciava i clienti del locale, arrestato

ALBA ADRIATICA, 12 agosto – Perseguitava la dipendente di un bar, ricoprendola di attenzioni morbose e non gradite e, nello stesso tempo, infastidendo i clienti del bar con scenate di gelosia.

Un cinquantaquattrenne di Giulianova è stato arrestato su disposizione della magistratura per stalking.

A volte l’uomo arrivava nel bar evidentemente ubriaco e in quelle condizioni iniziava a infastidire la donna: chi interveniva per difenderla veniva insultato e minacciato. In un caso il cinquantaquattrenne aveva anche tentato di impossessarsi di un coltello posato sul bancone con lo scopo di utilizzarlo per minacciare i clienti.

La donna ha quindi deciso di rivolgersi ai Carabinieri che, dopo aver ascoltato numerosi testimoni hanno rimesso un rapporto alla Procura in base al quale è stato disposto il provvedimento cautelare.