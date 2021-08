Alba Adriatica, ruba 30 taniche di vino e olio in un ristorante: nei guai 54enne del posto

ALBA ADRIATICA, 7 agosto – Ai primi di agosto era entrato per ben due volte in un noto ristorante di Alba Adriatica e si era appropriato di una trentina di taniche di vino ed olio d’oliva. In una delle due circostanze era stato sorpreso dalla proprietaria che lo aveva messo in fuga. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri, dopo la denuncia, hanno consentito di individuare il responsabile.

Nei guai N. M, 54enne del posto, che dovrà rispondere del reato di furto aggravato continuato. L’attività investigativa, supportata dalle immagini delle riprese video del locale, hanno consentito di accertare che l’uomo si era recato presso l’esercizio pubblico, in entrambe le circostanze, con la propria autovettura, dopo avere alterato alcuni dati della targa utilizzando il nastro adesivo.Inoltre, durante la seconda sortita, era stato sorpreso dalla proprietaria che pur avendolo visto fugacemente era riuscita a cogliere alcuni tratti somatici. I successivi incroci e verifiche sull’autovettura utilizzata hanno condotto i militari sulle tracce del responsabile. Nel corso di un’apposita perquisizione i militari hanno rinvenuto parte della refurtiva.