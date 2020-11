Alba Adriatica, sorpresa in stazione con due etti di marijuana

ALBA ADRIATICA, 18 novembre – Era in stazione ad Alba Adriatica, sulla piazzola dei binari, quando è stata sottoposta a un controllo e ha iniziato a mostrare segni di nervosismo. E.D., 26 anni, di Chieti è stata arrestata per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacenti.

Dopo il rilievo sulla violazione della normativa anti-Covid la donna, già conosciuta alle forze dell’ordine, è stata portata in caserma per ulteriori controlli e, sottoposta a perquisizione personale, è stata trovata in possesso di due etti di marijuana e per questo trattenuta in camera di sicurezza.

Lo stupefacente è stato sequestrato.

In più dovrà pagare 400 euro di sanzione per la violazione del decreto anti Covid.