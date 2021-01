Alba Adriatica, viaggiavano con 26 chili di droga nell’auto: arrestate due persone

ALBA ADRIATICA, 23 gennaio – Sorpresi dai carabinieri con 26 chili di droga nell’auto, mentre percorrevano una strada interna tra Alba Adriatica e Nereto, due trafficanti albanesi residenti sulla costa teramana.

I militari, nel corso di un normale servizio di controllo, hanno notato una Citroen Berlingo con a bordo due uomini. Appena raggiunta, la vettura ha accelerato vistosamente la sua corsa, tentando di sottrarsi al controllo. Inseguita per alcuni chilometri, i carabinieri hanno raggiunto l’auto sospetta, costringendola a fermarsi. Nel corso della successiva perquisizione, i militari operanti hanno rinvenuto, nel cofano della Citroen, un capiente borsone contenente oltre 26 chili di sostanza stupefacente: in particolar modo 15 chili di hashish ed oltre 11 chili di marijuana, il tutto suddiviso in confezioni da circa un chilo.

I due uomini identificati, M. E. di anni 34 e K. A. di 42 anni, entrambi di origini albanesi e con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione ingente, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare la provenienza e la destinazione della droga sequestrata.