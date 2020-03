Alessandra laureata in Giurisprudenza alla Luiss con la tesi discussa online

Una scrivania, un portatile e la copia della tesi accanto alla tastiera, la commissione dall’altra parte dello schermo. Ai tempi del coronavirus anche le cerimonie hanno codici diversi e la laurea non fa eccezione.

L’emozione e la felicità, però, sono sempre le stesse: lo sa bene la pescarese Alessandra Nerone che, dalle 14,18 per trenta minuti ha discusso, collegata on line con la Luiss di Roma, la sua tesi in Diritto del Lavoro “Il rapporto tra legge e contratto collettivo” relatore il professor Raffaele Fabozzi. Subito dopo minifesta con pizza doce e spumante, tanto per sigillare la soddisfazione di una laurea ottenuta in maniera eccezionale, superando un ostacolo in più.

Niente confetti rossi? Intanto la felicità corre su Instagram tra foto sorridenti, cuoricini, abbracci virtuali e congratulazioni. Una pioggia di affetto a cui non c’è distanziamento sociale che possa fare da ombrello. E allora, a pensarci bene, con tutta questa gioia addosso, del palcoscenico di un’aula magna, per bella che possa essere, si può anche fare a meno. Quello che conta è il futuro. Congratulazioni, Alessandra!