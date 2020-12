Anziani truffati a Teramo: consegnano gioielli ad un finto amico del figlio

TERAMO, 21 dicembre – Truffa ai danni di un’anziana signora, a Teramo, messa in atto da un uomo spacciatosi per amico del figlio.

E’ stata la stessa donna a raccontare tutto in questura, dove si è recata ieri per denunciare l’accaduto. La signora ha riferito che all’ ora di pranzo, mentre si accingeva a sedersi a tavola con il marito, ha ricevuto una telefonata da parte di una persona che si è spacciata per il figlio della coppia e che ha raccomandato alla donna di raggruppare tutti i monili in oro per consegnarli ad un suo amico che sarebbe passato a casa loro poco dopo.

I due ingenui anziani si sono attenuti alle indicazioni, consegnando i gioielli allo sconosciuto presentatosi poco dopo con la mascherina anti–Covid e spacciatosi per l’amico del figlio. In cambio dei monili il giovane ha consegnato all’anziana signora una scatola chiusa con del nastro adesivo, affermando che all’interno c’erano alcune cose inviate loro dal figlio.

Poco dopo, però, i due anziani coniugi si sono resi conto di essere stati truffati, come confermato dal figlio, che i genitori hanno provveduto a contattare telefonicamente. Il figlio della coppia ha infatti spiegato ai genitori non averli assolutamente contattati nel corso della mattinata. La polizia ha avviato subito le indagini nel tentativo di risalire al responsabile della truffa.