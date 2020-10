Arrestata a San Giovanni Teatino donna di 45 anni responsabile di vari furti in gioiellerie

CHIETI, 17 ottobre – Arrestata dai carabinieri, in virtù del cumulo di pene, una donna romana di 45 anni, da qualche tempo domiciliata a San Giovanni Teatino, che in passato aveva messo a segno diversi furti, in particolari ai danni di gioiellerie, in Abruzzo e in altre regioni.

La donna, che aveva riportato denunce a piede libero a Teramo, Bracciano, Marsala e Civitavecchia, è stata arrestata sulla base dell’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Civitavecchia. Sconterà la pena, che ammonta complessivamente ad oltre 6 anni di reclusione, nel carcere di Teramo.