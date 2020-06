Asl di Pescara e Teramo: Ciamponi e Di Giosia nominati nuovi direttori generali

PESCARA, 29 giugno – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha individuato nella rosa degli idonei i nuovi direttori generali delle Asl di Pescara e di Teramo: la scelta è ricaduta su Vincenzo Ciamponi per la Asl di Pescara e su Maurizio Di Giosia per la Asl di Teramo.

“Entrambi i direttori sono abruzzesi anche se hanno svolto differenti percorsi professionali – evidenzia la Regione in un comunicato – Ciamponi ha effettuato gran parte della sua attività professionale lontano dall’Abruzzo, accumulando importanti esperienze nella sanità, sia pubblica sia privata. Negli ultimi anni, in particolare, è stato ai vertici di importanti aziende sanitarie pubbliche della Regione Lombardia, svolgendo il suo lavoro in ambiti di eccellenza del sistema sanitario nazionale. Di Giosia, invece, ha svolto tutta la sua carriera all’interno della Asl di Teramo. Scelto dal compianto Roberto Fagnano come direttore amministrativo, si è trovato a svolgere con efficacia e successo le mansioni di direttore generale facente funzioni nel pieno della tempesta Covid. La sua promozione a Direttore generale garantisce la continuità di un percorso virtuoso”.

Alla firma dei decreti di nomina, dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche, con apposita delibera di Giunta verrà formalizzata la contrattualizzazione cosicché i neo direttori potranno entrare in carica.

“Al dottor Ciamponi e al dottor Di Giosia – ha dichiarato Marsilio – porgo i personali auguri per un proficuo lavoro e quelli dell’intera Giunta regionale, nella consapevolezza che la buona sanità è uno degli elementi caratterizzanti il buon andamento dell’intera regione”.