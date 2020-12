Assembramento davanti ad un bar di Villa Raspa: chiuso il locale e sanzionate 6 persone

SPOLTORE, 22 dicembre – Chiuso un bar e sanzionate diverse persone, nella frazione Villa Raspa di Spoltore, per violazione delle disposizioni del Governo in materia di prevenzione anti-Covid. Le persone si erano ritrovate davanti al locale dando vita ad un assembramento.

I carabinieri di Pescara e Spoltore, nell’ambito di appositi controlli, hanno sanzionato complessivamente sei persone, di età compresa tra i 28 e i 76 anni, tutti residenti a Spoltore, ad eccezione di un 32enne residente a Pescara, che peraltro era sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali con divieto di uscire dal Comune di residenza e pertanto è stato anche segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni del provvedimento.

Le sei persone sanzionate sono state sorprese tutte insieme, davanti ad un bar, mentre consumavano bevande senza rispettare il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ stata inoltre contestata la violazione amministrativa del Dpcm al titolare dell’esercizio pubblico, con contestuale sospensione dell’attività per 5 giorni, poiché recidivo, in quanto responsabile della stessa violazione per due giorni consecutivi di controlli.