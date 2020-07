Atri, ruba in casa di un’anziana: arrestato 27enne di Vasto

ATRI, 9 luglio – Gli agenti del commissariato di Atri, in collaborazione con il personale del commissariato di Vasto, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Roberto Veneziano su richiesta del pm Andrea De Feis, un 27enne di Vasto per furto in abitazione.

Il giovane sarebbe infatti responsabile, secondo quanto emerso dalla indagini svolte dalla polizia, di un furto in abitazione messo a segno ad Atri lo scorso 4 marzo, all’inizio dell’emergenza sanitaria Covid 19. Quel giorno, in particolare, il 27enne insieme a una complice ancora non identificata, si sarebbe introdotto nell’abitazione di un’anziana di Atri e rubato monili in oro per circa 2500 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la donna sarebbe riuscita a farsi aprire la porta dall’anziana trattenendola in cucina con la scusa di doverla visitare in quanto operatore sanitario, consentendo così all’arrestato di introdursi in casa di nascosto, rovistare nei cassetti e negli armadi delle due camere da letto e rubare diversi oggetti.

A far scattare le indagini la segnalazione del figlio della vittima, con il sopralluogo effettuato dagli agenti della Volante e della Polizia scientifica del commissariato di Atri che avrebbe permesso di rilevare elementi utili per risalire all’identità del responsabile. Dopo l’arresto il 27enne è stato trasferito nel carcere di Vasto.