Atri, sei piante di marijuana in casa: denunciato 40enne di Notaresco

ATRI, 29 giugno – Un 40enne di Notaresco è stato denunciato dalla polizia di Atri, dopo che nel corso di una perquisizione domiciliare sono state trovate, all’interno della sua abitazione, sei pianti di marijuana.

Le piante trovate dagli agenti si aggirano attorno al metro e mezzo di altezza. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati 5 grammi di marijuana già essiccata e gli strumenti solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di produzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.