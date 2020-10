Atri, studente del polo liceale Illuminati positivo al Covid-19: in quarantena l’intera classe

ATRI, 5 ottobre – Primo caso di positività al Coronavirus nelle scuole superiori del Teramano. Ad essere risultato positivo al Covid-19 è uno studente del polo liceale “L.Illuminati” di Atri, con l’intera classe e i docenti entrati in contatto con il ragazzo posti in isolamento fiduciario in attesa che, nelle prossime ore, vengano sottoposti a tampone naso-faringeo.

Ad annunciarlo è lo stesso Comune.

“Purtroppo – spiega il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – era prevedibile che gli istituti scolastici presenti nella nostra città avrebbero dovuto affrontare questa problematica, ma si è fiduciosi circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate al fine di circoscrivere gli eventuali casi di positività accertati tra gli studenti e il personale scolastico. Nella situazione che viviamo in questo periodo non posso che rinnovare l’invito ad assumere comportamenti responsabili e a rispettare in maniera rigorosa le regole e i protocolli che costituiscono l’unica garanzia per la tutela della nostra salute. Si anticipa che qualora l’imminente Dpcm non prevedesse l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto nelle aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti a esse e in prossimità dei luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, provvederò con apposita ordinanza a prescrivere il relativo obbligo”