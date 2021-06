Autostrada A14, da sabato pedaggio ridotto del 40% sui tratti interessati dai cantieri

PESCARA, 10 giugno – Sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, a partire da sabato 12 giugno, al più tardi dalle ore 24, e fino al completamento dell’attuale fase di lavori, verrà attivata, anche per i veicoli in transito, la riduzione del pedaggio del 50%, relativamente alle tratte comprese tra Val Vibrata e Roseto, in entrambe le direzioni; Atri Pineto e Pescara Nord, in entrambe le direzioni; Fermo e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni. Lo rende noto autostrade per l’Italia.

Il dimezzamento della quota di pedaggio di competenza di Aspi verrà automaticamente applicato al casello, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata. Le tratte interessate dall’agevolazione sono state valutate sulla base del posizionamento degli scambi di carreggiata che consentono la piena operatività, 24 ore su 24, dei cantieri in corso, e in base ai flussi di traffico attesi nelle prossime settimane.

La misura, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata adottata nell’ottica della massima attenzione agli utenti e nella piena collaborazione con gli Enti Territoriali delle Marche e dell’Abruzzo, dove sono in corso prevalentemente i cantieri di manutenzione e ammodernamento delle gallerie, secondo gli standard introdotti dal Dicastero. La riduzione del pedaggio è stata decisa nell’incontro che si è tenuto oggi tra Autostrade per l’Italia, il MIMS, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e l’Assessore alla Mobilità della Regione Marche, Francesco Baldelli. Nella riunione di aggiornamento sul piano dei rigorosi lavori avviati nei tunnel della A14, è stata inoltre concordata la validità della riduzione del pedaggio anche nei fine settimana, nonostante la decisione congiunta di sospendere i cantieri durante i week-end: dalle 12:00 del venerdì alle 10:00 del lunedì, liberando due corsie di transito al flusso prevalente di traffico nei giorni di maggior spostamento.

La sospensione dei cantieri prevede una rimodulazione complessiva del piano dei lavori nelle nove gallerie, discussa durante l’incontro, in base alle quale viene spostato al 9 luglio il termine per la conclusione degli interventi in corso. Sulla tratta marchigiana la possibilità di offrire due corsie di traffico nel flusso prevalente (tipicamente il venerdì in direzione Sud e la domenica in direzione Nord) sarà garantita già a partire da domani 11 giugno, mentre per la tratta abruzzese la stessa modalità verrà applicata a partire da venerdì 18 giugno.

Le Istituzioni hanno infine ribadito la volontà di confrontarsi periodicamente, trasformando il tavolo in un osservatorio sull’avanzamento delle attività e sull’efficacia delle misure adottate.