Autostrada A14, percorre il viadotto Cerrano nonostante i divieti: camionista nei guai

PESCARA, 24 gennaio – Nonostante i divieti, ha percorso il viadotto Cerrano dell’autostrada A14 – interdetta ai mezzi pesanti nel tratto Pescara Nord – Atri Pineto su disposizione del gip di Avellino – con il suo autoarticolato, ma è stato individuato e fermato dalla Polizia stradale. Nei guai, ieri pomeriggio, è finito un camionista ucraino di 38 anni, da tempo residente in provincia di Pescara. L’uomo, tra l’altro, è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico di 1,19, a fronte di un limite pari a zero per la sua categoria professionale.

Ad individuarlo è stata una pattuglia della Polizia stradale della Sottosezione autostradale di Pescara Nord. Il 38enne è stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dal gip di Avellino. La patente gli è stata ritirata.

Il mezzo ed il carico sono stati affidati ad un altro autista fatto arrivare sul posto.