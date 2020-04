Avezzano, accoltellato il pugile Ivan Di Berardino: è grave

AVEZZANO, 10 aprile – E’ ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, l’ex campione italiano di pugilato, categoria pesi massimi, Ivan Di Berardino. E’ stato aggredito in località Caruscino, frazione di Avezzano.

L’agguato è avvenuto nella notte: il pugile è stato pestato e poi accoltellato al petto. Di Berardino sarebbe stato in compagnia del nipote. Con lui c’era un’altra persona, il nipote, secondo prime indiscrezioni, aggredito anche lui. Una volta dato l’allarme, Di Berardino è stato acccompagnato in ospedale dal fratello.

Gli aggressori, tre persone, sarebbero stati identificati e la loro posizione è al vagli della magistratura.

Di Berardino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi.