Avezzano: maxirapina in gioielleria, quattro arresti

AVEZZANO, 15 luglio – Sono quattro, secondo gli investigatori, le persone che nell’aprile dello scorso anno, misero a segno una rapina da trecentomila euro in una gioielleria di Avezzano.

Tre persone, tra cui una donna, sono di origine campana: si tratta di L.A., 29 anni, e D.T., 37 anni, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere (attualmente già in stato di detenzione presso il carcere di Poggioreale, per reati della stessa indole),e R. P., 41 anni, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il quarto è A. B.,65enne avezzanese, per il quale è stata disposta la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione di agente immobiliare per 12 mesi.

I primi tre entrarono nella gioielleria armati di pistola e taser, costrinsero il titolare ad aprire la cassaforte e fecero razzia di tutto il contenuto, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto condotta da L.C., 47 anni, anche lui napoletano, che presumibilmente ha fatto anche da “palo” : è il quinto indagato nell’ambito dell’inchiesta.