Avezzano, vasto incendio in azienda di rifiuti: nube invade la città

AVEZZANO, 15 luglio – Saranno necessari alcuni giorni per domare definitivamente il vasto incendio divampato intorno a mezzanotte nel Nucleo industriale di Avezzano, nel piazzale di un centro di riciclo di rifiuti, di grandi dimensioni, in via Newton: le fiamme hanno distrutto i capannoni della società Cassinelli, danneggiando anche le strutture dell’azienda Italsav ex Kidco, oltre ad altri depositi. Sul posto stanno ancora operando una ventina di vigili del fuoco: una nube ha invaso la città. In azione anche escavatori.

Non è ancora nota l’origine del rogo: sono in corso le indagini. Secondo fonti interne ai Vigili del fuoco, le fiamme sono attive con diversi focolai anche se sono sotto controllo. Sul posto sono in azione anche polizia, carabinieri e polizia locale.