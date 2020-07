Avezzano, vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio alla Cassinelli

AVEZZANO, 16 LUG – E’ sotto controllo il vasto incendio che si è sviluppato l’altra notte in un capannone del nucleo industriale di Avezzano, nella sede della società Cassinelli che opera nel settore dei rifiuti: secondo fonti dei vigili del fuoco che stanno operando con una quindicina di persone, si dovrà lavorare nella giornata di oggi e nella notte per risolvere la complessa problematica.

La nube che ha invaso la città è ancora presente e visibile anche se è rientrato l’allarme sulla tossicità. Le analisi dell’Arta hanno escluso problematiche visto che fondamentalmente ha preso fuoco materiale cartaceo: comunque per precauzione il commissario prefettizio, Passerotti, ha emesso ieri una ordinanza che vieta dei sostare all’aperto, attività sportiva e di evitare di stare all’aria aperta, soprattutto per bambini. Intanto, continuano le indagini per verificare la origine: non si esclude la pista dolosa.

Attualmente l’obiettivo è contrastare il fumo nell’aria. Le fiamme nella parte esterna sono state domate, focolai sono ancora accesi nella parte interna del capannone che essendo pericolanti e, a rischio crolli, non sono accessibili. Lo spegnimento sta avvenendo con mezzi dall’esterno. L’area è di circa 10mila metri, di cui 3mila al coperto. Si sta trovando l’accordo tra gli enti interessati per sgomberare l’area.