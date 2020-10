Ballottaggi, in Abruzzo trionfa il centrosinistra: Ferrara vince a Chieti, Di Pangrazio ad Avezzano

CHIETI, 5 ottobre – Al ballottaggio, in Abruzzo, trionfa il centrosinistra. A Chieti, con il 55,85 dei consensi, vince Diego Ferrara, che ha sconfitto il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano. Per Ferrara, medico, fondamentale l’apparentamento con le quattro liste civiche del candidato sindaco Paolo De Cesare. Ad Avezzano, con il 58,45% dei voti, il nuovo sindaco è Giovanni Di Pangrazio. Sconfitto il candidato di centrodestra Tiziano Genovesi. Lo spoglio si è concluso da poco in entrambi i casi. Nei comitati elettorali di Ferrara e Di Pangrazio i festeggiamenti sono iniziati a scrutinio ancora in corso, quando l’orientamento era ormai definito.