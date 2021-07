“Beach Covid Free”, in tre giorni quasi 600 vaccinazioni lungo la costa teramana con il camper mobile

TERAMO, 5 luglio – E’ più che positivo il bilancio dei primi tre giorni della campagna “Beach Covid-free”, l’iniziativa della Asl di Teramo volta ad offrire ai cittadini che in questo periodo si spostano lungo la costa la possibilità di effettuare sia il tampone che il vaccino.

Il personale della Asl, presente in questi giorni lungo la costa con un camper attrezzato, in questi tre giorni ha infatti eseguito, in tre giorni, quasi 600 vaccinazioni e 100 tamponi. In particolare a Silvi sono state somministrate 170 dosi di vaccino ed eseguiti 25 tamponi, a Martinsicuro 190 dosi e 35 tamponi (con l’individuazione di due positivi) e a Roseto 225 dosi e 40 tamponi.

L’iniziativa proseguirà mercoledì a Tortoreto, sul lungomare Sirena, largo Marconi, dove il camper sarà attivo dalle 16,30 alle 22,30.

“Continueremo per tutta l’estate – dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – perché con questa iniziativa puntiamo a intercettare soprattutto la fascia di popolazione 20-29 anni e 30-39 che finora ha risposto meno alle nostre campagne vaccinali. Fasce di età in cui si sta dimostrando più diffuso il contagio”.