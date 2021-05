Bellante, incidente in campagna con il trattore: muore 72enne

BELLANTE, 27 maggio – Ancora un incidente mortale nelle campagne teramane. A perdere la vita un 72enne teramano, impegnato nel taglio degli alberi in un fossato.

La tragedia si è consumata intorno alle 19.30 in località Croce del Fiore, nel comune di Bellante. L’uomo, alla guida di un trattore, per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Un impatto che non ha lasciato scampato al 72enne, che è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e i carabinieri di Bellante.