Betafence, iniziativa di sensibilizzazione al Giro. Il presidente della Provincia scrive al premier Conte

TORTORETO, 13 ottobre – In occasione della tappa, a Tortoreto, del Giro d’Italia, i lavoratori della Betafence hanno messo in atto un’iniziativa di sensibilizzazione affiggendo dei cartelli lungo la strada con le scritte “La Betafence di Tortoreto non si tocca e “Salviamo la Betafence”.

Un’iniziativa a cui ha fatto eco quella del Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura che proprio oggi ha rivolto un appello al premier Giuseppe Conte si appella a Conte affinché il nuovo incontro al ministero per lo Sviluppo si svolga in presenza.

In una lettera, in cui ringrazia il Presidente del Consiglio per essere venuto a Teramo dimostrando attenzione per il territorio, Di Bonaventura chiede che il nuovo incontro avvenga in presenza e con la partecipazione anche della Provincia oltre che della Regione e dei sindacati.

“Una riflessione che arriva anche dagli ambienti sindacali in ragione del fatto che la vertenza è giunta a uno snodo cruciale e che le passate riunioni non sono state soddisfacenti anche a detta del Mise proprio per l’atteggiamento sfuggente del management – scrive Di Bonaventura – si tratta di un caso emblematico il cui esito potrebbe condizionare la decisione di altri imprenditori che hanno investito in Italia”.