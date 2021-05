Bimbi a rischio incidenti: il seggiolino salva la vita

PESCARA, 24 maggio – Per viaggiare sereni in auto, in compagnia dei propri bambini, è essenziale installare gli appositi seggiolini e assicurare che le cinture a protezione dei più piccoli siano correttamente allacciate. D’altronde i dati indicano che è ancora troppo elevato il numero dei bambini deceduti in seguito ad incidenti su strada. Al contempo uno degli studi più accreditati mette in luce che l’83% dei bambini allacciati correttamente sopravvive in caso di incidente.

Proprio per questo è fondamentale scegliere il seggiolino più adatto al proprio bimbo, innanzitutto sulla base del peso e dell’età, poiché altrimenti si rischia che il seggiolino non protegga adeguatamente e non risulti in linea con la normativa. La classificazione in vigore prevede infatti cinque categorie ben definite:

Gruppo 0: accessori destinati a bambini tra gli 11 e i 14 mesi di vita, dal peso massimo di 10 kg. I seggiolini di questo gruppo sono dei trasportini che si appoggiano rivolti in senso contrario a quello di marcia e si agganciano alla cintura di sicurezza.

Gruppo 0+: come il gruppo precedente, ma per un peso massimo di 13 kg. Questi accessori possono avere forma di una culla o di un piccolo sedile, si fissano rivolti all’indietro.

Gruppo 1: l’età media dei bambini che possono utilizzare gli accessori di questo gruppo va dai 9 mesi ai 4 anni circa. Si tratta di accessori che possono sostenere un peso che va dai 9 kg ai 18 kg, sono seggiolini da montare rivolti all’indietro, o anche verso senso di marcia.

Gruppo 2: gli accessori di questo gruppo sono dei rialzi, delle specie di cuscini per un sedile, per sollevare il piccolo passeggero in modo da metterlo all’altezza giusta per essere fissato alla cintura di sicurezza. Alcuni modelli hanno anche uno schienale, altri ne sono privi.

Gruppo 3. gli accessori di questo gruppo sono adatti per bambini che pesano dai 22 kg ai 36 kg. I gruppi elencati a volte si sovrappongono, quindi non bisogna correre a sostituire un seggiolino se non quando il piccolo passeggero esce dai parametri consentiti.

Non va dimenticato che molti modelli si possono fissare con lo speciale sistema Isofix, dotato di una serie di punti di attacco in dotazione a numerosi veicoli, soprattutto nei sedili posteriori, ma in ogni caso quasi tutti i seggiolini si fissano con la cintura di sicurezza standard.

Come ogni accessorio, inoltre, anche il seggiolino auto per bambini va tenuto pulito e in perfette condizioni, per poter sempre proteggere il passeggero. Deve essere un modello di qualità e certificato. Il seggiolino va fissato bene, controllato e inoltre bisogna sempre guidare con la massima prudenza.

