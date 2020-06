Blitz dei Nas in deposito alimenti nel Pescarese, stop a vendita 22mila bottiglie di vino

PESCARA, 23 giugno – Blitz dei Carabinieri del Nas di Pescara in un deposito all’ingrosso di alimenti e bevande della provincia: il titolare è stato segnalato alle autorità competenti per le pessime condizioni igieniche della struttura, tra l’altro priva di registrazione e comunicazione all’autorità sanitaria. In collaborazione con la Asl, sono stati disposti la sospensione dell’intera attività e il blocco assoluto della commercializzazione di oltre 22mila bottiglie di vino e superalcolici, oltre a numerosi altri prodotti.

I militari per la tutela della salute hanno accertato la presenza di infiltrazioni di acqua nei locali di deposito che ne causava il ristagno per un’altezza di circa dieci centimetri, mancanza di pavimentazione e di pareti non lavabili. Il titolare aveva anche omesso di attuare il piano di autocontrollo Haccp. Il valore della struttura vincolata ammonta a circa 300mila euro, mentre quello dei prodotti bloccati è di circa 450mila euro.