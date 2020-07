Botte e minacce alla ex, arrestato 45enne. In casa aveva anche spade e pugnali

TERAMO, 23 luglio – Questo pomeriggio i carabinieri della stazione di Castelnuovo Vomano, in collaborazione coi colleghi della stazione di Teramo, hanno arrestato un 45enne dell’entroterra teramano per atti persecutori e minacce nei confronti della ex compagna.

Secondo quanto ricostruito dai militari la donna, esasperata dalle continue minacce e dalle botte prese dal compagno dopo averlo lasciato, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri che successivamente hanno rimesso un dettagliato rapporto sul tavolo della Procura che ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione a carico del 45enne di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.

La vittima, in particolare, avrebbe documentato giorno per giorno, con video e fotografie poi acquisite dai carabinieri, le lesioni che l’uomo, che di recente l’aveva anche minacciata di morte, le avrebbe inflitto. Il 45enne, oltre che di atti persecutori e minacce, deve rispondere anche di detenzione abusiva di armi. Nella sua abitazione i militari hanno infatti rinvenuto tre spade, due pugnali, una sciabola, una katana, una baionetta, dodici coltelli di varia foggia e tipologia e una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Le armi bianche, tutte illegalmente detenute, sono state poste sotto sequestro. Sempre nel corso della perquisizione domiciliare in casa dell’uomo è stata rinvenuta e sequestrata anche una piccola serra di marijuana.