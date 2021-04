Brioni annuncia il ridimensionamento degli impianti nell’area vestina, coinvolti 320 lavoratori

PESCARA, 13 aprile – Brioni, nel corso di un incontro al ministero dello Sviluppo economico, presenta il Piano industriale per il periodo 2021-2025, che punta su uno sviluppo del brand in accessori e nuove categorie di prodotto, “mantenendo il forte posizionamento nell’eccellenza produttiva 100% italiana e nell’esclusività”. Il Piano, che ha l’obiettivo di “andare incontro all’evoluzione del settore dell’abbigliamento maschile di fascia alta”, prevede una “razionalizzazione dei costi di struttura e una riorganizzazione della matrice produttiva”. In altre parole un ridimensionamento dei siti produttivi di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova, che coinvolge 320 degli oltre mille lavoratori complessivi.

L’azienda, si legge in una nota, “si trova costretta a intraprendere un duraturo e improrogabile percorso di interventi di razionalizzazione dei costi e ridimensionamento dei siti produttivi di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova che attualmente possono contare su un organico di oltre 1.000 lavoratori”.

Brioni intende “mettere a disposizione delle risorse coinvolte, stimate fino a un massimo di circa 320 lavoratori tra diretti e indiretti di produzione, ogni più opportuno strumento per ridurre, quanto più possibile, il conseguente impatto sociale, comprese misure per il reimpiego”.

“Alla luce di tale sofferta decisione – si legge ancora – Brioni conferma la propria ferma intenzione di non voler procedere in via unilaterale, ma anzi in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le Organizzazioni Sindacali e con tutte le parti”.

All’incontro erano presenti anche rappresentanti del ministero del Lavoro, della Regione Abruzzo, della Regione Lombardia e delle sigle sindacali rappresentate in Azienda