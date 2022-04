Broker online: facciamo il punto su Capital.com

PESCARA, 7 aprile – Capital.com è un broker online che si sta letteralmente facendo largo tra gli investitori, soprattutto tra quelli meno esperti. Questo sito di trading infatti punta forte su esperienze semplici e intuitive, senza però limitare in alcun modo l’offerta disponibile. Si parla infatti di una piattaforma che garantisce l’accesso a oltre 6.100 mercati. Non a caso, Capital.com è stato scelto da più di 345.000 investitori provenienti da tutto il mondo: investitori che lo hanno scelto soprattutto per la possibilità di operare con i cosiddetti “CFD”. I CFD sono una modalità di trading particolarmente apprezzata, specie dai trader con un budget non particolarmente elevato. capital.com permette di fare trading con i CFD, ma anche di investire nei recentissimi crypto CFD.

Per capire meglio il funzionamento di questa piattaforma, è possibile leggere con attenzione le opinioni sul broker Capital.com presenti sul portale specializzato Migliorbrokerforex.net, così da studiare anche le caratteristiche principali di questo intermediario e conoscere i servizi offerti all’utente.

Un broker sicuro ed affidabile

Prima di analizzare nel dettaglio le condizioni e le modalità di utilizzo distintive di Capital.com occorre fornire innanzitutto un’indicazione chiara: stiamo parlando di un broker assolutamente sicuro e dotato di tutte le licenze del caso. Le licenze sono una specie di garanzia per gli utenti: si tratta infatti di documenti che attestino come la piattaforma in questione rispetti determinati standard nazionali e internazionali.

Ebbene, capital.com è dotato di ben due licenze di trading differenti: la prima è la licenza FCA, rilasciata dall’autorità britannica, la seconda è invece la licenza CySEC, rilasciata dall’autorità di Cipro e però valida all’interno di tutta l’Unione Europea. Gli investitori possono dunque sentirsi doppiamente sicuri, sia nell’affidare i propri risparmi a questo broker, sia nell’utilizzarlo per effettuare operazioni varie ed eventuali.

Perché scegliere capital.com

Veniamo ora ai motivi per cui un trader dovrebbe preferire Capital.com agli altri broker attualmente disponibili in rete. In tal senso, si inizierà col dire che questo broker richiede lo 0% di commissioni, che presenta spreadincredibilmente competitivi e che garantisce una leva fino a 1:30. Inoltre, come già anticipato in precedenza, Capital.com è un broker perfetto per gli utenti alle prime armi: da una parte infatti la sua interfaccia è molto facileda utilizzare.

Dall’altra il sito investe quotidianamente nella realizzazione di materiale formativo e informativo: si va infatti dai corsi e le guide al trading ad aggiornamenti economici dai mercati di tutto il mondo.

Fare trading con i cfd

Capital.com si è distinto soprattutto come broker per il trading con i sopracitati CFD. L’acronimo CFD sta per “Contracts For Difference” e viene tradotto in italiano con “Contratti Per Differenza”. I CFD sono uno strumento finanziario che permette di investire su un asset, senza però doverlo acquistare. Si tratta infatti di contrattistipulati tra il trader e il broker attorno al valore dell’asset al momento della firma: l’investitore dunque punta a sfruttare l’andamento dello strumento finanziario in questione, provando a ottenere un guadagno dalla differenza di prezzo che si verifica tra il momento dell’apertura e quello della chiusura del contratto.

Detto questo, è possibile guadagnare con i CFD anche nel caso in cui l’asset su cui si è scommesso perda valore. Ciò che conta è riuscire ad anticipare il mercato, puntando sulle fluttuazioni degli asset in maniera corretta.