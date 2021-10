Bussi: precipitano in una scarpata mentre fanno fuoristrada, un morto e un ferito

PESCARA, 24 ottobre – Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di ieri sulla montagna tra Bussi e Capestrano: a perdere la vita Vincenzo Favia, 65 anni, nato a Roma e residente a Ofena, in provincia dell’Aquila, ricoverato in ospedale a Popoli Silvio Gentile, sessantaduenne, anche lui di origini romane, ma residente a Lugano.

I due stavano facendo una gita fuoristrada quando l’auto è precipitata in una scarpata in zona Ciocca del Lupo, località monte Alto, comune di Bussi.

Silvio Gentile è ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Popoli. Per recuperare l’auto e il corpo di Favia è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Indagano i Carabinieri della compagnia di Popoli.