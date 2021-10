Cade dalla recinzione durante Pescara-Reggiana, ferito tifoso di 32 anni

PESCARA, 4 ottobre – Un 32enne residente nel Pescarese è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate dopo una caduta avvenuta ieri allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, in occasione della partita Pescara-Reggiana. Il giovane, secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, nella zona delle gradinate dei ‘distinti’, si sarebbe arrampicato su una recinzione e sarebbe caduto a terra, facendo un volo di circa tre metri.

Subito soccorso, il 32enne è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con prognosi di 90 giorni. Del caso si sta interessando la Digos del capoluogo adriatico, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, anche attraverso la visione delle immagini degli impianti di sicurezza presenti allo stadio.