Caldo estivo e vento a 100 km/h in Abruzzo: danni e disagi. I sindaci: “Restate in casa”. Domani neve

PESCARA, 4 febbraio – Temperature oltre i 25 gradi e raffiche di vento che superano i 100 chilometri orari. Stanno creando non pochi disagi le particolari condizioni meteorologiche registrate nelle ultime ore in tutto l’Abruzzo. I problemi sono dovuti soprattutto al vento, tanto che molti sindaci stanno invitando i cittadini a rimanere in casa. Dal pomeriggio la situazione cambierà: ancora raffiche violente, ma le temperature scenderanno in modo repentino, arriveranno perturbazioni e domani saranno possibili nevicate anche a bassa quota.

A Pescara splende il sole e si registrano 25 gradi, con il risultato che lungomare e spiaggia sono stati presi d’assalto.

Il vento sta creando problemi soprattutto nelle zone collinari, pedemontane e montuose, dove si registrano raffiche violentissime.

In molti casi, da Montorio al Vomano e Isola del Gran Sasso, i sindaci, attraverso i social, invitano la cittadinanza a rimanere in casa.

A Scafa un enorme pino è caduto su tre auto e un uomo è rimasto ferito.

A Cugnoli paura per un incendio che ha lambito le abitazioni: alcune persone sono state soccorse dal 118 per lo spavento.

I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio regionale; solo nel Teramano ne restano in coda 60.

In località Abete Mozzo di Torricella Sicura si è sviluppato un incendio in un’ampia zona difficilmente raggiungibile e per questo è stato richiesto il supporto di un Canadair.

A Castiglione Messer Raimondo, oltre agli alberi caduti sulle strade, si è sviluppato un incendio in una scarpata in località San Giorgio, con le fiamme alimentate dal forte vento. “Dopo l’emergenza vento e i 25 gradi di oggi – afferma il sindaco Vincenzo D’Ercole – ci stiamo preparando a fronteggiare un repentino calo delle temperature, che scenderanno al di sotto della media stagionale, con possibili nevicate”.