Campli, falso finanziere ottiene soldi e favori dalla titolare di un bar: denunciato 40enne di Tortoreto

CAMPLI, 20 gennaio – Avrebbe sottratto soldi alla titolare di un bar di Campli spacciandosi per un finanziere. I carabinieri del posto, al termine delle indagini innescate dalla donna che ha sporto querela, hanno identificato e denunciato N.G., pregiudicato 40enne di Tortoreto, accusato di usurpazione di funzione pubblica, violenza privata, truffa e offerta di stupefacenti.

L’uomo, alcune settimane fa, si presentò presso il bar di Campli, dichiarando di essere un ufficiale della Guardia di Finanza. In varie circostanze mise in atto artifizi e raggiri, sostenendo ad esempio di essere impegnato in fantomatiche operazioni di servizio e carpendo in questo modo la fiducia della vittima, per poi prelevare delle somme di denaro dal registratore di cassa.

In una circostanza il falso finanziere si fece accompagnare ad Alba Adriatica dalla donna con l’autovettura di quest’ultima e, dopo avere acquistato una dose di cocaina, la invitò a consumare la sostanza stupefacente. Offerta rifiutata dalla donna. Quest’ultimo episodio fece però comprendere alla donna che evidentemente non aveva a che fare con un finanziere. Di conseguenza la donna si rivolse ai carabinieri, raccontando nei minimi dettaglia quanto le era accaduto. I militari si sono così messi sulle tracce del 40enne che è stato individuato e denunciato.