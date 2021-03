Campli, incidente col trattore: muore 60enne

CAMPLI, 18 marzo – Tragico incidente, questa mattina, a Battaglia di Campli, dove ha perso la vita un agricoltore di 60 anni.

L’incidente si è verificato intorno alle 12.30, quando l’uomo era alla guida del suo trattore. Per cause ancora in corso d’accertamento il mezzo è scivolato in una scarpata per poi ribaltarsi sulla strada circostante, con l’uomo che dopo essere stato sbalzato dal sedile di guida è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo, e i carabinieri della stazione di Campli.