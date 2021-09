Campli, nascondeva in casa un chilo e mezzo di eroina e mezzo chilo di marijuana: arrestato 55enne

CAMPLI, 22 settembre – Nel corso di alcuni servizi preventivi, corredati da attività info-investigativa, il personale della squadra mobile della Questura di Teramo ha arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti, un 55enne incensurato, residente in una frazione di Campli, nella cui abitazione sono stati rinvenuti un chilo e mezzo di eroina e mezzo chilo di marjuana.

La perquisizione domiciliare, scatatta ieri, ha permesso agli agenti di rinvenire, nascosti in una busta di plastica conservata in un mobile della sala da pranzo, 100 grammni di eroina, 8 pezzi di hashish per complessivi 1o grammi e un involucro di cellophane con 10 grammi di marijuana.

Da qui la decisione di estendere l’attività di ricerca anche alle aree pertinenti e in particolare al fondaco dell’abitazione, all’inetrno del quale i poliziotti hanno trovato altri 8 involucri contenenti complessivamente circa un chilo e 400 grammi di eroina e due avsi di vetro contenenti circa mezzo chilo di marijuana.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.