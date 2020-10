Campo Imperatore, gravemente ferito escursionista romano

L’AQUILA, 26 ottobre – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Salvatore di L’Aquila ed è in gravi condizioni un escursionista romano di 29 anni, precipitato da 50 metri a Campo Imperatore.

Il giovane questa mattina era partito solo per un’escursione sul Gran Sasso, ma mentre percorreva il sentiero estivo che conduce al Monte Aquila, sulla Cresta Duca Abruzzo a quota 2.388 metri, è scivolato ed è precipitato per 50 metri.

Ad allertare il 118 sono stati alcuni escursionisti tedeschi che hanno visto il giovane accasciato e immobile lungo il sentiero estivo che da Campo Imperatore porta al Monte Aquila. Subito l’elicottero del 118 è decollato dalla base di Preturo con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo.

Giunti sul luogo dell’incidente, sanitari e tecnici del Sasa, hanno soccorso il giovane romano, che giaceva a terra inerme, con un piede quasi staccato dal corpo. Il medico del 118 ha immediatamente intubato sul posto l’escursionista per ventilarlo. Una volta stabilizzato il giovane è stato trasferito con il verricello a bordo dell’elicottero del 118 dal tecnico del Soccorso Alpino. L’escursionista è stato poi immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Salvatore di L’Aquila, dove è ricoverato per politrauma, in prognosi riservata, perché le sue condizioni sono gravi.