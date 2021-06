Canistro, scontro sulla Superstrada del Liri: muore motociclista 47enne

CANISTRO, 12 giugno – Un 47enne di Civitella Roveto è morto in seguito ad un incidente tra una moto e un furgone avvenuto sulla Superstrada del Liri, la statale 690 Avezzano Sora, nel territorio comunale di Canistro. a muto su cui l’uomo viaggiava, per cause in corso di accertamento, nel pomeriggio si è scontrata frontalmente con un furgone. L’uomo è morto sul colpo.