Capodanno, in Abruzzo controlli dei Nas sui prodotti tipici: ditta nei guai per frode commerciale

PESCARA, 31 dicembre – Pranzi e tipicità natalizie al centro dei controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara. Una frode è stata scoperta in un’impresa alimentare della provincia di Pescara specializzata nella produzione di tipicità.

L’attenzione dei Carabinieri è stata carpita dalle etichette di oltre cento vasetti di conserve alimentari tipiche abruzzesi, pronte a finire sulle tavole o nei cesti dei regali, che indicavano un peso improbabile se raffrontato alla capacità del contenitore ed alla tipologia del contenuto. La bilancia a disposizione dell’azienda ha svelato l’arcano: al consumatore veniva presentato un prodotto dal peso netto decisamente superiore rispetto a quello effettivo. Le conserve sono state immediatamente sequestrate e l’operatore del settore alimentare è stato denunciato per frode commerciale.

I Nas hanno vincolato anche un migliaio di barattoli di altre conserve vegetali, poiché carenti delle informazioni utili alla loro rintracciabilità: il produttore non è stato in grado di fornire riscontri sull’origine e la provenienza degli ingredienti, l’epoca della produzione e le procedure adottate in tema di autocontrollo aziendale.

Di concerto con il personale della Asl, intervenuto sui luoghi, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività per le carenze igienico sanitarie, strutturali e organizzative del laboratorio e dei locali asserviti.

Negli ultimi giorni le attività del Nas abruzzese sono state particolarmente intense, protese sempre a tutelare la salute ma anche a preservare i consumatori da frodi e pratiche commerciali scorrette. I controlli hanno anche riguardato il settore dei prodotti dolciari natalizi, con la scoperta di un pasticcere pescarese che esponeva in vendita come artigianali panettoni in realtà industriali, un operatore del chietino che utilizzava materie prime scadute e un operatore ortofrutticolo dell’Aquilano che poneva in vendita frutta estera, proponendola per locale, inducendo così in errore il consumatore sull’origine, sulla provenienza e sulle qualità del prodotto.