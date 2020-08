Cappelle, domato l’incendio che minacciava 30 case: infarto durante la fuga, uomo in ospedale

CAPPELLE SUL TAVO, 4 agosto – E’ stato domato dai vigili del fuoco l’incendio che si era sviluppato a Cappelle sul Tavo. Restano alcuni focolai, ma la situazione è sotto controllo. Le fiamme hanno lambito una trentina di abitazioni presenti in zona. L’area è quella della strada provinciale 4 e del lungofiume Tavo. Presenti anche le ambulanze del 118, per assistere alcuni anziani e disabili che dovevano lasciare le proprie abitazioni. Negli attimi concitati dell’incendio e della fuga, un 64enne ha accusato un malore: trasportato in ospedale, ha avuto un infarto ed è ricoverato in Utic.

Sul posto, per tutta la durata delle operazioni di spegnimento, anche il sindaco di Cappelle sul Tavo, Lorenzo Ferri.