Cappelle sul Tavo, droga e soldi in casa: padre e figlio arrestati per spaccio

PESCARA, 24 gennaio – In cantina una piccola serra per la coltivazione di marijuana, 270 grammi della stessa sostanza nascosti in casa, insieme con due etto di hashish: padre e figlio di Cappelle sul Tavo sono stato arrestati dai Carabinieri per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

53 anni l’uno, 19 l’altro, sono stati trovati in possesso di 24mila euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.